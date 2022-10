POL-SO: Einbruch in Handwerksbetrieb

Soest (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Britischer Weg ein. Zeugen riefen die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus. Die Tür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurde offensichtlich gewaltsam geöffnet. Die Wohnungsinhaber waren in der Nacht nicht zuhause. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer ...

mehr