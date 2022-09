POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots) - Zwischen Montag 15.00 Uhr und Dienstag 8.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kinos in Papenburg ein grauer VW Golf beschädigt, der dort parkte. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg Tel.: 04961/926-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: ...

