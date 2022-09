Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - 10-Jährige bei Unfall mit Radfahrerin leicht verletzt

Herzlake (ots)

Am 27. September gegen 17.30 Uhr kam es in Herzlake zu einem Verkehrsunfall. Der genaue Unfallort ist leider nicht bekannt, aber er soll sich in unmittelbarer Nähe zur Kirche (Holzbrücke) befinden. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Bei der einen Radfahrerin handelt es sich um eine 10-Jährige, welche mit ihrem Fahrrad am Unfallort stand. Die andere Radfahrerin sei ihr nach Überqueren der Brücke an einer sehr engen Stelle entgegengekommen und es kam zum Zusammenstoß. Die 10-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Verursacherin handelte es sich um eine erwachsene Frau im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, lange Haare, schwarze Brille und bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einer Jeanshose. Sie fuhr nach dem Unfall ohne sich um den Schaden bzw. das Kind zu kümmern davon. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtige Radfahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herzlake, Tel.: 05962/877760 oder aber die Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell