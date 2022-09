POL-EL: Papenburg - Fahrzeug auf Parkplatz des Kinos beschädigt

Haren (ots) - Am 26. September zwischen 8.30 Uhr und 13.00 Uhr kam es in Haren in der Straße Nordring zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer VW Tiguan am Außenspiegel (Fahrerseite) welcher am Fahrbahnrand in der Nähe einer Arztpraxis parkte, beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter ...

