Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Spelle (ots)

Am Freitag, den 23. September kam es gegen 20.55 Uhr auf der Schapener Straße in Höhe des Markelo-Platzes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW ist zunächst die Schapener Straße aus Richtung Venhauser Straße in Richtung Ortsausgang Schapen gefahren, danach ist er auf Höhe des Markelo-Platzes linksseitig auf den Gehweg gefahren und anschließend in einem Wendemanöver vorwärts gegen einen Metallpfosten zwischen Gehweg und Fahrbahn gefahren. Anschließend hat der PKW gegenüber auf dem Kirchvorplatz an der Schapener Straße gehalten und hat sich dann in Richtung Venhauser Straße unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Sowohl an dem Metallpfosten als auch am umliegenden Pflaster ist Sachschaden entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

