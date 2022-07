Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: BMW gegen Baum

Dorndorf (ots)

Schwerverletzt wurde ein 19-jähriger Fahrer eines BMW bei einem Unfall am Freitag, um 22:55 Uhr auf der B 84 von Kieselbach in Richtung Dorndorf. Nach Angaben des Fahrers wollte er einem Reh ausweichen, verlor jedoch auf Grund von Nässe die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß der BMW mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell