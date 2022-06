POL-EL: Papenburg - Hecke in Brand geraten

Sögel (ots) - Zwischen dem 17. und 18. Juni kam es in Sögel in der Albert-Trautmann-Straße zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus. Die Schadenshöhe wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

