Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Starkstromkabeln

Nordhausen (ots)

In Mühlhausen wurde in der vergangenen Nacht ein 32-jähriger Täter angetroffen, welcher in seinem Rucksack eine größere Menge zerschnittener Starkstromkabel mit sich führte. Im Rahmen der Absuche konnte auf einer unweit gelegenen Baustelle in der Straße Auf der Aue das Fehlen besagter Kabel festgestellt werden.

