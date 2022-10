Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus

Soest (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Straße Im Löttenkamp zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus. Nach dem Anheizen einer Sauna, bemerkte der Eigentümer einen Brandausbruch in der Saunaanlage. Nach einem ersten, selbst durchgeführten Löschangriff, verständigte er die Feuerwehr, die im Anschluss die Brandbekämpfung durchführte. Durch den Brandausbruch wurden Gebäudeteile beschädigt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren in Form einer Strafanzeige, wegen des Verdachts der fahrlässigen Herbeiführung einer Brandgefahr ein. (AG)

