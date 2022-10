POL-DN: Zeugen stellen alkoholisierten Verkehrsunfallflüchtigen

Jülich (ots) - Jülich Jülich - Beim Zusammenstoß mit einem PKW wurde am Samstagmittagein Motorradfahrer schwer verletzt und musste aufgrund der Schwere der Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden. Am Freitag, den 30.09.202 um 13.50 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Kerpen mit seinem Pkw in Jülich die Leisartstraße und beabsichtigte an der Kreuzung der Landesstraße 14 seine Fahrt geradeaus in ...

mehr