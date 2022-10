Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Jülich (ots)

Jülich Jülich - Beim Zusammenstoß mit einem PKW wurde am Samstagmittagein Motorradfahrer schwer verletzt und musste aufgrund der Schwere der Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden.

Am Freitag, den 30.09.202 um 13.50 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann aus Kerpen mit seinem Pkw in Jülich die Leisartstraße und beabsichtigte an der Kreuzung der Landesstraße 14 seine Fahrt geradeaus in Richtung Engelsdorf fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines, von ihm aus gesehen von rechts aus Richtung Merzenhausen kommenden, 65-jährigen Motorradfahrers aus Würselen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste nach erster notärztlicher Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Uni-Klinikum Köln gebracht werden. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell