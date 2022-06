POL-NB: 55-Jähriger aus Stralsund vermisst

Neubrandenburg (ots) - Am 16.06.2022 gegen 23:10 Uhr wurde der Polizei eine starke Rauchentwicklung in einem Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Neubrandenburg gemeldet. Durch sofortiges Handeln der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnte brennender Unrat in einem Kellerabteil lokalisiert und umgehend gelöscht werden. Dadurch wurde niemand verletzt und eine Evakuierung der Bewohner wurde ...

