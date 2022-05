Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Verletzten durch Reizstoff an Schule: Verursachender Junge wurde ermittelt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 12:24 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5226631 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Vorfall an Kasseler Schule.)

Kassel-Waldau: Nachdem freigesetzter Reizstoff am gestrigen Donnerstagvormittag gegen 10:50 Uhr an einer Schule in der Stegerwaldstraße in Kassel-Waldau für einen Rettungs- und Polizeieinsatz sowie mehrere verletzte Schüler und Lehrer sorgte, ist der Verursacher der Aktion der Polizei mittlerweile bekannt. Im Laufe des gestrigen Tages konnte schließlich ein zwölfjähriger Schüler als möglicher Verantwortlicher identifiziert werden, der schließlich ein Reizstoffsprühgerät aushändigte. Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Ost gab der Junge reumütig zu, mit dem Gerät auf der Jungentoilette gesprüht zu haben, offenbar nicht in Erwartung der späteren Folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell