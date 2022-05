Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Rüttelplattendiebstahl in Breslauer Straße: Ermittler suchen unbekannte Frau als Zeugin

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Nachdem es in der Nacht vom 25. auf den 26. April in der Breslauer Straße in Kassel zum Diebstahl einer 300 Kilogramm schweren Rüttelplatte von einer Baustelle gekommen war, hat die bestohlene Firma anschließend im Internet über ein Anzeigenportal einen Zeugenaufruf geschaltet. Auf diesen Aufruf meldete sich ein bislang unbekannter Hinweisgeber, der von einer Anwohnerin erfahren haben will, dass diese die Tat beobachtet hatte. Die weiteren Ermittlungen durch die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei, die mit dem Fall betraut sind, führten jedoch sowohl hinsichtlich der möglichen Zeugin als auch der Rüttelplatten-Diebe bislang ins Leere. Aus diesem Grund bitten sie die Anwohnerin der Breslauer Straße, die Ende April Zeugin des Rüttelplattendiebstahls geworden sein soll, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

