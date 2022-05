Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht durch roten Kleinwagen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 11.05.2022, gegen 20.10 Uhr ereignete sich an der Straße St. Annen/Oberntorstraße in Stadthagen eine Verkehrsunfallflucht mit einem flüchtigen roten Kleinwagen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Stadthäger mit einem schwarzen Audi die Straße St. Annen in Richtung stadteinwärts hinter einem roten Kleinwagen, der aus bislang ungeklärter Ursache eine Vollbremsung vollzog. Der 34-Jährige konnte dem roten PKW ausweichen und vor diesen fahren, touchierte dabei jedoch den Bordstein. Kurze darauf habe der rote Kleinwagen den Audi wieder überholt und erneut eine Vollbremsung vollzogen, woraufhin auch der Stadthäger seinen Audi bis zum Stillstand abbremste. Nachdem der unbekannte Fahrzeugführer des roten PKW ausgestiegen sei und den 34-Jährigen angeschrien habe, habe er sich zurück zu seinem PKW begeben und sei weggefahren. Der linke Reifen inklusive Felge wurden durch die Kollision mit dem Bordstein beschädigt.

Die Polizei Stadthagen bittet um Zeugenhinweise, die unter 05721/40040 entgegengenommen werden. Insbesondere sollen zwei Frauen in einem weißen PKW eines Pflegedienstes hinter dem schwarzen Audi gefahren sein, die sich anschließend auch bei dem 34-Jährigen erkundigt hätten, ob alles in Ordnung sei. Die Polizei bittet auch die beiden Frauen, sich bei der Polizei in Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell