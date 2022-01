Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall auf B235 - Frau überschlägt sich mit Auto

Recklinghausen (ots)

Auf der Habinghorster Straße/B235 ist heute Mittag eine Autofahrerin verunglückt. Die 40-Jährige aus Herne war gegen 13 Uhr in Richtung Habinghorst unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Frau kurz vor der Bahnüberführung nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen einbetonierten Gullydeckel. Das Auto überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt, der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Habinghorster Straße/B235 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

