Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Wittlich (ots)

Am letzten Wochenende, vermutlich in den Nachtstunden, wurden im Bereich der Burgstraße/Ecke Schlossstraße mehrere Fassaden bzw. Schaufenster von Geschäften mit Farbe beschmiert. Zudem wurde die Außenwand vom Jugendraum in WIL-Bombogen mit mehreren Graffiti besprüht.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der PI Wittlich unter Tel. 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell