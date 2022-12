Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: 19 Akkus gestohlen und Diebesgut im Auto - Polizei nimmt Vater und Sohn fest

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete am Freitagabend (2. Dezember, 17:15 Uhr) zwei Männer bei einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Straße Auf dem Damm. Der 51-Jährige sah, wie die beiden Universal-Akkus in ihren Rucksäcken verstauten und an der Supermarktkasse nur die Lebensmittel aus ihrem Einkaufswagen bezahlten. Der Detektiv sprach das Duo an, ging mit beiden in sein Büro und verständigte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte in den Rucksäcken der Tatverdächtigen 19 gestohlene Akkus für Garten- oder Heimwerkergeräte im Gesamtwert von fast 800 Euro. Doch damit nicht genug: Die Beamten fanden bei der Durchsuchung einen Autoschlüssel, der - wie die Tatverdächtigen sagten - zu einem Auto im Ausland gehören solle. Doch diese Aussage glaubten die Polizisten nicht. Sie fanden 200 Meter vom Supermarkt entfernt einen BMW, der sich mit diesem Schlüssel öffnen ließ. Sie stießen auf noch mehr mutmaßliches Diebesgut: rund 100 Tafeln Schokolade, hochwertige Strumpfhosen, einen Rasierer und weitere Akkus. Weil nicht klar ist, wem die Sachen im Auto gehören und auch noch nicht geklärt ist, wer Besitzer des Autos ist, stellten die Beamten alles sicher.

Die Polizisten nahmen Vater und Sohn fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen gemeinschaftlichem Diebstahl in einem besonders schweren Fall erließ.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell