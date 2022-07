POL-EU: Brand eines Harvesters

Mechernich-Schaven (ots) - Am Montag (11. Juli) kollidierte gegen 17.30 Uhr in der Agathastraße ein Kind (8) mit Inlinern frontal mit einem Radfahrer. Das Kind drehte sich in die Fahrbahn des Radfahrers. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Fahrradfahrer (74) aus dem Stadtgebiet Mechernich wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

