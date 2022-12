POL-DU: Altstadt: Drei Kindern ans Gesäß gefasst - Polizei nimmt 42-Jährigen in Gewahrsam und sucht die Mädchen

Duisburg (ots) - Zwei Unbekannte haben am Samstagabend (3. Dezember, 23 Uhr) an U-Bahn-Haltestellen in Duissern und Mittelmeiderich randaliert. Ein Mitarbeiter der DVG beobachtete, wie die Jugendlichen an der Haltestelle "Duissern" gegen einen Aufzug traten, den Notruf auslösten und die Taste einklemmten. Anschließend stiegen die jungen Männer in eine Bahn und ...

mehr