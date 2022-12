Polizei Duisburg

POL-DU: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Polizei sucht zwei jugendliche Randalierer

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend (3. Dezember, 23 Uhr) an U-Bahn-Haltestellen in Duissern und Mittelmeiderich randaliert. Ein Mitarbeiter der DVG beobachtete, wie die Jugendlichen an der Haltestelle "Duissern" gegen einen Aufzug traten, den Notruf auslösten und die Taste einklemmten. Anschließend stiegen die jungen Männer in eine Bahn und fuhren zur Haltestelle "Auf dem Damm". Dort schnappten sie sich einen Feuerlöscher und benutzen diesen; dadurch wurde der Brandmeldealarm ausgelöst. Einer der Jugendlichen zog außerdem den Nothaltehebel am Bahnsteig. Sie flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden auf 14 bis 15 Jahre geschätzt und haben beide schwarze Haare. Einer von ihnen trug eine oliv/graue Jacke, sein Komplize eine der Marke Wellensteyn. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

