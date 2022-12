Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Müllwagen fährt Radfahrerin an

Duisburg (ots)

Der Fahrer (49) eines Müllwagens hat am Donnerstagmittag (1. Dezember, 11:55 Uhr) beim Rechtsabbiegen von der Unter- auf die Schwanenstraße eine Radfahrerin (44) angefahren. Der vordere Reifen des Wagens traf die Frau, sodass sie stürzte. Mit einem Rettungswagen ging es für die Verletzte zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr in der Altstadt, sodass Verkehrsteilnehmer teils Umwege fahren mussten.

