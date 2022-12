Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Lkw-Anhänger mit rund 20 Tonnen Spirituosen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Lkw-Fahrer (42 und 57 Jahre) staunten nicht schlecht, als sie am Sonntagmorgen (4. Dezember, 7:15 Uhr) bemerkten, dass einer ihrer Sattelauflieger samt Ladung fehlte. Die Männer berichteten der Polizei, dass sie den orangefarbenen Anhänger mit blauem Schriftzug gegen 18 Uhr auf einem Schotterparkplatz an der Alsumer Straße von der Zugmaschine abgekoppelt und dort geparkt hatten. Gegen Mitternacht haben sie sich schlafen gelegt.

In diesem Zeitraum müssen die Unbekannten zugeschlagen und den Anhänger gestohlen haben. Diesen koppelten sie dann vermutlich an ihre Zugmaschine und flüchteten. In dem Container sollen rund 20 Tonnen Spirituosen gelagert gewesen sein. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

