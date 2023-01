POL-PPRP: Streitigkeiten und Raub im Friedenspark

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am Freitagmorgen (06.01.2023), gegen 07:00 Uhr, kam es in der Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn der Linie 8. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug in das Gleisbett geschoben. Dessen 29-jähriger Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 - 40.000 Euro. Wie es zu dem ...

