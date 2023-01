POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Mutterstadt (ots) - Am Donnerstag (05.01.2023), zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Thomas-Mann-Straße in Mutterstadt ein und stahlen Schmuck und Uhren. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Thomas-Mann-Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

