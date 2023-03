POL-PDLU: +++ Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Schifferstadt zu einem tödlichen Arbeitsunfall am 09.03.2023 in Schifferstadt +++

Speyer (ots) - Zwischen dem 08.03.2023, 21:30 Uhr, und dem 09.03.2023, 17 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Hoftor in der Großen Gailergasse und verursachen hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Allerdings gelang dem oder den Tätern die Öffnung des Hoftores nicht. Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, Wahrnehmungen oder Fahrzeugen im Tatortumfeld unter: Telefon an 06232 ...

