Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es im Kreis Pinneberg wieder zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

Im Halstenbeker Lindenhof blieb es am Samstagnachmittag zwischen 12:40 und 19:50 Uhr beim Einbruchsversuch in ein Reihenhaus, bei dem der/die Täter nicht in das Gebäude gelangten.

In der Elmshorner Straße in Pinneberg nahe der Quickborner Straße öffneten Unbekannte am Samstag zwischen 18:10 und 19:05 Uhr ein Einfamilienhaus, wurden aber vermutlich durch die im Haus befindlichen Hunde vertrieben.

In Tornesch verschafften sich Einbrecher am Samstag zwischen 17:00 und 00:00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ahrenloher Straße in der Nähe des Großen Moorwegs und stahlen Geld.

In der Straße "Am Schützenplatz" in Halstenbek brachen Unbekannte am Sonntag zwischen 16:45 und 18:15 Uhr in ein Reihenhaus ein und wurden durch die heimkehrende Bewohnerin überrascht.

Die beiden maskierten Männer flohen zu Fuß in Richtung Osterbrookweg. Die Fahndung verlief am Abend ergebnislos.

Um 20:23 Uhr überraschte eine Anwohnerin einen Einbrecher in einem Reihenhaus in der Kieler Straße in Hasloh, der mit Schmuck unerkannt entkam.

Die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell