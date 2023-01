POL-SE: Elmshorn - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 25.01.2023, ist es in der Jahnstraße in Quickborn nahe des Buchenwegs zum Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zwischen 10:30 und 12:00 Uhr drang ein Unbekannter über den Balkon in die Erdgeschosswohnung ein und stahl ein Notebook, eine Handtasche und Schmuck. Die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen Zeugen. Sachdienliche ...

