Polizei Düsseldorf

POL-D: Erdbeerverkaufsstand in Benrath überfallen - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 31. Mai 2022, 18:15 Uhr

Am Dienstagabend wurde am Benrather Schloßufer ein Verkaufsstand für Erdbeeren überfallen. Ein unbekannter Täter erbeutete einen Teil der Tageseinnahmen und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen trat der Täter an den Verkaufsstand am Benrather Schloßufer (Parkplatz am Schloßufer) heran und wollte von dem 68-jährigen Erdbeerverkäufer einen höheren Geldbetrag gewechselt haben. Der Senior bemerkte jedoch, dass der Unbekannte selber genügend Bargeld bei sich trug und lehnte daher bestimmt ab. Unvermittelt schubste der Täter den 68-jährigen Düsseldorfer zu Boden, griff in die Kasse und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Eine Beschreibung des Räubers liegt vor: Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter bis 1,95 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem hellen Hemd, einer dunklen Weste und einer Krawatte. Auffällig war, dass er viel Schmuck trug.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Raubkommissariat (KK13) zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell