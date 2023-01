Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Wohnungseinbruch in Jahnstraße

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 25.01.2023, ist es in der Jahnstraße in Quickborn nahe des Buchenwegs zum Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Zwischen 10:30 und 12:00 Uhr drang ein Unbekannter über den Balkon in die Erdgeschosswohnung ein und stahl ein Notebook, eine Handtasche und Schmuck.

Die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell