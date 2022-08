PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schockanruf fliegt in Bankfiliale auf +++ Katalysatoren entwendet +++ Schloss geknackt und Fahrrad gestohlen +++ Tauben tot aufgefunden +++ Pkw streift Radfahrer

Hofheim (ots)

1. Schockanruf fliegt in Bankfiliale auf, Kriftel / Kelkheim, 30.08.2022

(pa)Am Dienstag versuchten es Telefonbetrüger im Main-Taunus-Kreis mehrfach mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs". Die meisten Angerufenen beendeten das Telefonat direkt, in einem Fall hatten die Täter jedoch fast Erfolg. Eine Krifteler Seniorin war am Nachmittag von den Betrügern angerufen worden. Diese hatten ihr vorgegaukelt, eine Angehörige der über 80-Jährigen hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befände sich in Haft und käme nur gegen die Zahlung einer Kaution von mehreren Zehntausend Euro auf freien Fuß. Dass die Täter letztendlich doch keinen Erfolg hatten, verdankt die lebensältere Dame der aufmerksamen Belegschaft ihrer Bankfiliale in Kelkheim, zu der sie sich zwecks Abhebung der angeblichen Kaution begeben hatte. Dort schöpfte man Verdacht und zog die Polizei hinzu, sodass der Schwindel aufflog und die Seniorin vor einem finanziellen Schaden bewahrt werden konnte. Anrufe dieser Art werden der Polizei derzeit wieder vermehrt gemeldet. Generell gilt bei Geldforderungen am Telefon höchste Vorsicht. Informieren Sie im Zweifel direkt die Polizei.

2. Katalysatoren entwendet,

Eschborn, Bremer Straße, 27.08.2022, 07.55 Uhr bis 30.08.2022, 08.25 Uhr

(pa)In Eschborn haben waren in den vergangenen Tagen Katalysatorendiebe am Werk. Wie am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, hatten Unbekannte zwischen Samstag- und Dienstagmorgen in der Bremer Straße die Katalysatoren von zwei dort geparkten Pkw - einem Opel und einem VW - herausgetrennt und entwendet. Der Wert des Diebesguts wird insgesamt auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 zu melden.

3. Schloss geknackt und Fahrrad gestohlen, Eschborn, Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, 30.08.2022, 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr

(pa)Am Dienstag wurde in der Steinbacher Straße in Eschborn Niederhöchstadt ein Fahrrad entwendet. Das blaue Mountainbike der Marke "Cube" - Modell "AIM Race Allroad" - stand ab 14.00 Uhr an einem Fahrradständer vor der Bibliothek und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Um 21.00 Uhr musste der Besitzer schließlich feststellen, dass jemand das Schloss gewaltsam geöffnet und das rund 800 Euro teure Rad gestohlen hatte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 9695 - 0 zu melden.

4. Tauben tot aufgefunden,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Eddersheimer Straße, 28.08.2022, 12.00 Uhr bis 30.08.2022, 09.15 Uhr

(pa)Nachdem am Dienstag in einem Taubenschlag in Hofheim Marxheim mehrere Tauben leblos aufgefunden wurden, ermittelt nun die Polizei. Ein Zeuge, der sich um die Versorgung der Vögel gekümmert hatte, musste am Dienstagmorgen feststellen, dass knapp drei Dutzend der Tiere getötet worden waren. Am Sonntagmittag war in dem Taubenschlag, der sich in einem Garten an einem Feldweg in Verlängerung der Eddersheimer Straße befindet, noch alles in Ordnung gewesen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

5. Pkw streift Radfahrer,

B 40, zwischen Flörsheim Wicker und Weilbach, 30.08.2022, gg. 10.30 Uhr

(pa)Am Dienstagvormittag kam es auf der B 40 zwischen Flörsheim Wicker und Weilbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, in dessen Folge der Radler in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 80-jähriger Hattersheimer mit seinem Rennrad die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilbach, als er von einem Pkw überholt wurde. Dabei hielt der Autofahrer - ein 81-jähriger Flörsheimer - nicht den erforderlichen seitlichen Abstand ein. Sein Toyota touchierte den Radfahrer, der daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den 80-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell