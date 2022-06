LPI-NDH: Streifenwagen nach Unfall in Flammen, Polizist verletzt

Kallmerode (ots) - Die Parkbank vor dem Saal in Kallmerode am Anger beschmierten Unbekannte mit zwei Hakenkreuzen. Am Montag entdeckte ein Zeuge die Schmierereien und informierte das Ordnungsamt. Hinweise zum oder den Tätern gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

