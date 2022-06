Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Unfall am Mittwoch, 11. Juni, in der Wilhelm-Nebelung-Straße. Hier musste ein 30-jähriger Autofahrer, der mit seinem Iveco in Richtung Wallrothstraße unterwegs war, gegen 13 Uhr, einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. Dennoch soll es zu einer Berührung mit dem anderen Pkw gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, da das entgegenkommende Fahrzeug seine Fahrt fortgesetzt haben soll. Gesucht wird eine Personengruppe, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nebelung-Straße aufgehalten haben und den Unfall beobachtet haben soll. Der Iveco des 30-Jährigen wurde leicht beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell