LPI-NDH: Aufsteller mit Hakenkreuz beschmiert

Heldrungen (ots) - Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende in Heldrungen. Am Sonntag entdeckte ein Verantwortlicher, dass die Schlösser zur Lagerhalle und einem Schuppen auf dem Gelände eines Agrarunternehmens am Arternschen Tor, beschädigt waren. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter dann das Fehlen der Pflanzenschutzmittel. Hinweise zum Tatgeschehen ...

