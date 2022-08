POL-MTK: Polizei begleitet Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet

Hofheim (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, wurde in einem städtischen Wohnheim in der Kapellenstraße in Flörsheim am Main eine Rauchentwicklung gemeldet. Das Wohnhaus musste durch die eintreffenden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vorübergehend geräumt werden. Der Brandherd konnte zeitnah in einem abgeschlossenen Kellerverschlag ...

mehr