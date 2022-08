PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Flörsheim

Hofheim (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, wurde in einem städtischen Wohnheim in der Kapellenstraße in Flörsheim am Main eine Rauchentwicklung gemeldet. Das Wohnhaus musste durch die eintreffenden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vorübergehend geräumt werden. Der Brandherd konnte zeitnah in einem abgeschlossenen Kellerverschlag lokalisiert werden. Nach dessen Öffnung wurde bekannt, dass dieser offenbar unberechtigt als eine Art Behausung genutzt wurde. Ein dort aufgefundenes Bettgestell samt Matratze, sowie Teppich und Mobiliar standen hier wohl kurzzeitig in Flammen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiterhin an. Derzeit wird von keiner vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnten sämtliche Bewohner in ihre Wohnung zurückkehren. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 EUR.

gefertigt: POK Weimar (stellv. KvD Main-Taunus)

