POL-MTK: 34-Jähriger aus Hattersheim vermisst, Hattersheim am Main, Eichendorffring, seit Donnerstag, 26.05.2022

34-Jähriger aus Hattersheim vermisst, Hattersheim am Main, Eichendorffring, seit Donnerstag, 26.05.2022

Hofheim (ots)

(jn)Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet in einer Vermisstensache um die Mithilfe der Bevölkerung.

Seit Donnerstag, 26.05.2022 wird der 34-jährige Thomas ARAYA aus Hattersheim vermisst. An diesem Tag wurde er zuletzt an seiner Wohnanschrift im Eichendorffring in Hattersheim gesehen. Da alle Suchmaßnahmen nach dem Vermissten bislang erfolglos blieben, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Der 35-jährige Vermisste ist eritreischer Staatsangehöriger, dunkelhäutig, 1,80 Meter groß, hat braune Augen und spricht Deutsch mit Akzent.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Araya geben kann, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

