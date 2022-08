PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrräder in Hochheim gestohlen +++ Sitzbank an Tierpark angezündet +++ Fahrradcodierung auf Sulzbacher Bürgerfest

Hofheim (ots)

1. Einmal ertappt, zweimal "erfolgreich", Mainz-Kastel, Flößerweg, Hochheim am Main, Burgeffstraße, 23.08.2022, 12.15 Uhr bis 16.00 Uhr

(pl)Am Dienstagmittag scheiterte ein Fahrraddieb im Flößerweg in Mainz-Kastel beim Versuch, ein E-Bike zu entwenden. Kurz darauf entwendete ein unbekannter Täter in Hochheim zwei Fahrräder. Der Täter war gegen 12.15 Uhr zugange und durchtrennte das Drahtseilschloss, mit welchem das weinrote Fahrrad vor einem Wohnhaus an einem Fahrradständer angeschlossen war. In dem Moment, als er sich dann mit dem gestohlenen Rad aus dem Staub machen wollte, wurde die Geschädigte auf den Diebstahl aufmerksam. Sie eilte daraufhin dem Täter nach und konnte ihn in der Steinern Straße dabei erwischen, wie er das E-Bike in ein Auto verladen wollte. Die Wiesbadenerin stellte den Dieb zur Rede, nahm ihr Fahrrad an sich und verbrachte es wieder nach Hause. Nach Angaben der Geschädigten soll der ertappte Täter ca. 35 Jahre alt gewesen sein und schwarze kurze Haare, einen Bart sowie ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt haben. Zur Kleidung des Mannes oder zu dem genutzten Pkw konnte die Frau keine näheren Angaben machen. Etwa eine Stunde später kam es gegen 13.00 Uhr in der Burgeffstraße in Hochheim zu zwei ähnlichen Vorfällen. In einem Fall wurde der Fahrraddieb auf frischer Tat vom Geschädigten erwischt, ergriff aber mit dem erbeuteten Mountainbike in einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen die Flucht. Kurz zuvor hatte der Unbekannte ein zweites, hochwertiges Zweirad im Wert von mehreren Tausend Euro in seinen Pkw verladen. Hier war der Tatort ebenfalls die Burgeffstraße. Die Polizei in Wiesbaden und in Flörsheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 oder in Wiesbaden unter der 0611 / 345 2440 zu melden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fahrraddieb in Mainz-Kastel und Hochheim um dieselbe Person handeln könnte.

2. Sitzbank mutwillig beschädigt,

Hattersheim am Main, Eschenbachstraße, Grünfläche am Schwarzbach, Dienstag, 23.08.2022, 09:45 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen brannte in der Eschenbachstraße in Hattersheim eine Parkbank, wobei ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstanden ist. Gegen 09:45 Uhr wurde die Polizei über die brennende Bank benachrichtigt. Demnach war die Sitzgelegenheit aus Kunststoff im Bereich des Tierparks auf einer Grünfläche nahe des Schwarzbaches in Brand geraten. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die am Dienstmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hattersheimer Tierparks gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Vandalismus-Schaden an BMW,

Schwalbach am Taunus, Ostring, Montag, 22.08.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 23.08.2022, 12:45 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag ist in Schwalbach ein geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt worden. Der oder die Unbekannten näherten sich dem im Ostring abgestellten roten 3er BMW und zerkratzten den Wagen. Darüber hinaus schlugen oder traten die Täter einen Außenspiegel ab und verließen den Tatort unerkannt.

Hinweise zu der Tat bitte an die Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Präventionsstand mit Fahrradcodierung, Sulzbach, Heinrich-Kleber-Park, Sulzbacher Bürgerfest, Sonntag, 28.08.2022, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Die Polizeidirektion Main-Taunus ist am kommenden Sonntag auf dem Sulzbacher Bürgerfest mit einem Präventionsstand vertreten. Neben wertvollen Hinweisen, wie Bürgerinnen und Bürger den Einbruchsschutz ihres Wohnhauses optimieren können, gibt es auch die Möglichkeit, Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Polizeistation in Eschborn bittet Interessenten um vorherige Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind. Bitte geben Sie in der Anmeldung ihren kompletten Namen sowie Ihre Anschrift und die Rahmennummer zu jedem der zu codierenden Fahrräder an.

Die Anmeldungen richten Sie bitte unter Angabe des Betreffs "Fahrradcodierung Bürgerfest Sulzbach" an die Emailadresse der Polizeistation in Eschborn:

Pst.Eschborn.PPWH@polizei.hessen.de

Im Rahmen der Codierung gravieren die Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zur Besitzerin oder dem Besitzer des Fahrrades enthält. Fundämter und Polizeidienststellen können diese Nummer "übersetzen", so dass das Rad bei einem Auffinden eindeutig seiner rechtmäßigen Eigentümerin oder seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seiner ursprünglichen Besitzerin oder Besitzer wieder zurückzubringen. Ultraleicht-Räder sowie Fahrräder mit einem Carbon-, Kevlar- oder Titanrahmen können bauartbedingt nicht codiert werden. Die Codierung erfolgt mit einem Nadelpräger, wodurch die Oberfläche des Rahmens beschädigt wird. Durch die Prägung kann die Garantie des Herstellers für das Fahrrad erlöschen.

Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Kaufrechnung für das zu codierende Fahrrad. Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamtinnen und -beamten an dem Tag auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der Diebstahlsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung. Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

5. Berauscht und ohne Führerschein unterwegs, Flörsheim am Main, Landesstraße 3028, Dienstag, 23.08.2022, 22:10 Uhr

(jn)Gegen einen 80-jährigen Rollerfahrer sind am Dienstagabend zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, nachdem er von Flörsheimer Polizisten angehalten und kontrolliert worden ist. Gegen 22:10 Uhr unterzogen die Beamten den in Flörsheim wohnhaften Mann im Bereich der L 3028 einer Kontrolle und stellten dabei fest, dass der Senior unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In der Folge musste er zwecks Blutentnahme mit auf die Flörsheimer Wache.

6. 39-jähriger Radler nach Unfall im Krankenhaus, Kelkheim (Taunus), Kelkheimer Straße, Königsberger Straße, Dienstag, 23.08.2022, 18:54 Uhr

(jn)In Kelkheim kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 39 Jahre alter Rennrad-Fahrer verletzt wurde und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Um 18:54 Uhr fuhr der Radler auf der Kelkheimer Straße links an mehreren Pkw vorbei, die durch einen Rückstau bedingt halten mussten. Als eine 56-jährige Autofahrerin aus Kelkheim, die ebenfalls verkehrsbedingt hielt, von der Kelkheimer Straße nach links in die Königsberger Straße abbog, kam es zur Kollision mit dem überholenden Radfahrer. Er stürzte und kam nach einer medizinischen Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Zudem entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden an Fahrrad und Auto.

