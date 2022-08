PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Großer Polizeieinsatz nach versuchtem Raub und anschließender Auseinandersetzung +++ Mehrere Fahrzeuge in Eschborn aufgebrochen +++ Zelt der Kirchengemeinde beschädigt +++ Fahrerin schwer verletzt

Hofheim (ots)

1. Großer Polizeieinsatz nach versuchtem Raub und anschließender Auseinandersetzung, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße / Kellereiplatz, Montag, 22.08.2022, 22:40 Uhr bis 23:30 Uhr

(fh)Am späten Montagabend sorgten eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten und ein vorangegangener Raubversuch für einen großen Polizeieinsatz. Zunächst hielt sich ein 32-jähriger Hofheimer gegen 22:40 Uhr im Bereich des Bahnhofes auf und beabsichtigte eignen Angaben zufolge in Richtung der Rheingaustraße entlangzulaufen. Im Bereich der dortigen Treppen sei er auf zwei Männer gestoßen, welche ihn nach Zigaretten gefragt hätten. Als der Hofheimer der Bitte nachkomme wollte, hätte ihn einer der beiden am Handgelenk gepackt um an die Zigaretten zu gelangen. Zeitgleich sei er von dem Begleiter ins Gesicht geschlagen worden. Die beiden Fremden seien dann ohne Beute in Richtung der Hattersheimer Straße geflüchtet. Kurz darauf suchte der Geschädigte gemeinsam mit einer weiteren Person den Kellereiplatz in Hofheim auf, da er dort die Täter vermutete. Auf dem besagten Platz stießen die beiden auf mindestens ein halbes Dutzend junger Männer im Alter von 18 - 27 Jahren, darunter auch die beiden mutmaßlichen Räuber. Hierauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 32-Jährige Hofheimer, sein Begleiter sowie ein Mitglied der angetroffenen Gruppe leicht verletzt wurden. Zeitgleich wurde die Polizei über die Auseinandersetzung in Kenntnis gesetzt, sodass kurz darauf mehrere Polizeistreifen umliegender Dienststellen auf dem Kellereiplatz eintrafen. Dort konnten insgesamt acht Personen, darunter die beiden Tatverdächtigen 24- und 27-jährigen Männer des Raubdeliktes sowie der 32-Jährige Hofheimer und sein Begleiter angetroffen und kontrolliert werden. Bei den Kotrollen konnten die Einsatzkräfte bei einem der Beteiligten Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen. Letztlich wurden die beiden 24- und 27 Jahre alten Tatverdächtigen des Raubdeliktes für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Polizeistation gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide vorläufig In Gewahrsam genommen und jeweils eine Blutentnahme bei ihnen durchgeführt. Am drauffolgenden Morgen durften beide nach Rücksprache mit der zuständigen Haftstaatsanwältin die Dienststelle verlassen. Bezüglich des versuchten Raubes und der Auseinandersetzung auf dem Kellereiplatz wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen zu den Hintergründen, dem genauen Tatablauf sowie den einzelnen Tatbeteiligungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 20790 zu melden.

2. Mehrere Fahrzeuge in Eschborn aufgebrochen, Eschborn, Düsseldorfer Straße/ Katharina-Paulus-Straße/ Oberurseler Straße, Montag, 22.08.2022, 04:30 Uhr bis 10:00 Uhr und 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Über den gestrigen Montag verteilt wurden in Eschborn mehrere geparkte Fahrzeuge aufgebrochen und diverse Gegenstände aus den Innenräumen gestohlen. In der Düsseldorfer Straße, der Katharina-Paulus-Straße und der Oberurseler Straße gingen die unbekannten Täter nach demselben Prinzip vor. Bei insgesamt fünf geparkten Wagen schlugen die Diebe Seiten-und Heckscheiben ein und gelangten so in die Fahrzeuginnenräume. Nachdem sie vereinzelt Gegenstände an sich genommen hatten, gelang ihnen in allen Fällen unbemerkt die Flucht. Bei den Autoaufbrüchen entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Zelt der Kirchengemeinde beschädigt, Hattersheim, Erbsengasse, Sonntag, 21.08.2022, 15:00 Uhr bis Montag, 22.08.2022, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben Vandalen ihr Unwesen auf dem Gelände einer Hattersheimer Kirchengemeinde getrieben. Der oder die Täter begaben sich auf das Gelände in der Erbsengasse und machten sich dort an einem für anstehende Veranstaltungen aufgestellten Kuppelzelt zu schaffen. Dabei beschädigten sie die Seitenwände des Zeltes mit einem spitzen Gegenstand und verursachten somit einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss an die Sachbeschädigung gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Fahrerin bei Unfall schwer verletzt, Eppstein-Bremthal, Wiesbadener Straße, Montag, 22.08.2022, 11:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag verletzte sich eine Fahrerin bei einem Unfall in Eppstein-Bremthal schwer. Gegen 11:30 Uhr war eine 79-jährige Eppsteinerin mit ihrem Mercedes auf der Wiesbadener Straße in Bremthal unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die Dame die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß daraufhin gegen einen rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkten Audi A3 sowie mit einer Hauswand zusammen. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen ebenfalls geparkten Hyundai Santa FE gestoßen. Die Eppsteinerin verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Mercedes der Unfallverursacherin, als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Hauswand wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallherganges aufgenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell