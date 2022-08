PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Diebstahl von Geldbörse in Hattersheim +++ Sachbeschädigung an PKW in Hofheim +++ Verkehrskontrolle in Hochheim

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Geldbörse - Hattersheim, Heddingheimer Straße, Einkaufsmarkt, Freitag, 26.08.2022 um 12:00 Uhr

Am Freitag, den 26.08.2022 gegen 12:00 Uhr, wurde in dem Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße in Hattersheim eine Handtasche entwendet. Die Handtasche war am Einkaufwagen angebracht, während die Geschädigte Waren aus den Regalen nahm. Der oder die Täter nahmen die Tasche und konnten unerkannt flüchten. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. In der Tasche befand sich auch eine Geldbörse.

Die Polizei Hofheim nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung an PKW - Hofheim Marxheim, Am Heiligenstock, Mittwoch, 24.08.2022 um 19:00 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022 um 07:20 Uhr

Am 26.08.2022 wurde bekannt, dass im Zeitraum von Mittwoch, den 24.08.2022 um 19:00 Uhr bis Donnerstag, den 25.08.2022 um 07:20 Uhr ein Ford Fiesta in der Straße Am Heiligenstock in Hofheim beschädigt wurde. Bislang unbekannt Täter beschädigten einen Reifen mit einem spitzen Gegenstand, so dass ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

3. Verkehrskontrolle Hochheim am Main - Hochheim am Main, Am Daubhaus, Samstag, 27.08.2022 von 02:04 Uhr bis 02:30 Uhr

Im Zeitraum von Samstag, den 27.08.2022 von 02:04 Uhr 02:30 Uhr wurden durch zwei Streifen der Polizeistation Flörsheim Verkehrskontrollen in der Straße Am Daubhaus in Hochheim am Main durchgeführt. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf Fahrzeugführern, welche unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen im öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Nach kurzer Zeit wurden insgesamt drei Fahrzeuge angehalten, bei welchen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein Fahrzeugführer hatte 1,42 Promille, der zweite 1,41 Promille und der dritte hatte 0,89 Promille. Dementsprechend wurden zwei Strafverfahren eingeleitet und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

