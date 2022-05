Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Kehler Bahnhof

Kehl (ots)

Am Mittwoch wurde, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, ein 19-jähriger Somalier kontrolliert. Die Beamten der Bundespolizei stellten den Mann am Kehler Bahnhof, in einem Nahverkehrszug von Strasbourg kommend, fest. Einen Ausweis führte er nicht mit. Gegenüber den Beamten, gab er einen falschen Namen an. Dies wurde aber durchschaut und ein Fingerabdruckabgleich brachte die wahre Identität ans Licht. Insgesamt gab es sechs Suchvermerke zu seiner Person, davon ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei den anderen fünf wollten Behörden seinen momentanen Aufenthaltsort wissen. Außerdem wurde festgestellt, dass er unerlaubt in das Bundesgebiet eingereist war. Deswegen wurde direkt ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Nach der Entscheidung des zuständigen Richters, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Offenburg gebracht.

