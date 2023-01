POL-SE: Uetersen - Einbrüche in Geschäftsräume eines Pizza-Lieferdienstes - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochabend, den 25.01.2023, soll es in der Berliner Allee in Norderstedt zu einem Raub gekommen sein, zu dem die Polizei sowohl nach dem Geschädigten als auch nach Zeugen sucht. Um 19:30 Uhr erschien ein Unbekannter auf dem Polizeirevier Norderstedt und gab an, vor wenigen Minuten durch zwei oder drei junge Männern am Übergang vom ...

