Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Tram D Haltestelle

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen albanischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 49 tägige Haftstrafe abwenden. Da er sich aber lediglich mit einer französischen Asylbescheinigung ausweisen konnte, die ihn weder zur Einreise noch zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt, muss er mit einer Anzeige wegen unerlaubter Einreise rechnen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er zurück nach Frankreich und erhält zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell