Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Pkw und Traktor in Böhl-Iggelheim

Bild-Infos

Download

Böhl-Iggelheim (ots)

Glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw am Freitagmorgen, 10.03.2023 gegen 07:10 Uhr: Eine 23-jährige VW-Fahrerin war auf dem Weg von Böhl in Richtung Hochdorf-Assenheim. An der Kreuzung L528/K18 übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Traktor, der die L528 in Richtung Meckenheim befuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Pkw der jungen Frau in den Graben und wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der 35-jährige Fahrer der Landmaschine blieb durch den Unfall unverletzt, sein Fahrzeug wurde außerdem nur leicht beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die Kreuzung für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell