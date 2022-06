Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hinweise nach Unfallflucht in der Liebigstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der "Liebigstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 17 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim seitlichen Einparken zwei Fahrzeuge, die in Höhe der Hausnummer "38" abgestellt waren. Anschließend fuhr der Verursacher mit seinem blauen Van davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach Beurteilung der Schäden an den geparkten Fahrzeugen der Marken Mercedes und Hyundai müsste das Fahrzeug des Flüchtigen an der rechten Seite beschädigt sein. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2515 entgegen.

