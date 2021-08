Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gleich zwei Tatorte in einem Haus: Wohnungseinbrüche in Wickrath - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In gleich zwei Wohnungen im selben Mehrparteienhaus an der Orffstraße im Stadtteil Wickrath sind Unbekannte am Donnerstagvormittag, 12. August, eingebrochen.

Zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr gelangten die Täter zunächst ins Haus und von dort nacheinander in zwei Wohnungen, deren Eingangstüren sie dazu aufstemmten. Als in der zweiten Wohnung ein Hund anschlug, wurde eine Nachbarin aufmerksam. Sie ging ins Treppenhaus, um nach dem Rechten zu sehen und begegnete dort zwei männlichen Tätern, die sofort die Flucht in Richtung Millöckerstraße ergriffen.

Die herbeigerufene Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg.

Die beiden Täter sind laut Zeugenangaben beide circa 30 Jahre alt. Einer von ihnen hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und trug ein helles T-Shirt und eine dunkelblaue Jacke. Der andere soll einen dunkleren Hauttyp haben als der erste, ebenfalls dunkles Haar und Geheimratsecken; er trug ein graues Shirt und ansonsten dunkelgraue Bekleidung.

Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02161-290. (jn)

