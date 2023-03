Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sturmschäden in Schifferstadt/Mutterstadt/Rödersheim-Gronau

Schifferstadt/Mutterstadt/Rödersheim-Gronau (ots)

Aufgrund der für Freitag angekündigten starken Windböen kam es im Laufe des Tages zu mehreren Einsätzen von Polizei und Rettungswesen: In Schifferstadt in der Selligstraße war ein Arbeiter gerade dabei, ein Gerüst an einem Haus zu sichern, um Dacharbeiten durchführen zu können. Ein Windstoß brachte das Gerüst jedoch zum Stürzen, der 26-jährige Arbeiter konnte sich auf das Dach des Hauses flüchten - er wurde hierbei leicht verletzt. Von der alarmierten Feuerwehr wurde der junge Mann schließlich vom Dach geborgen. In Mutterstadt in der Fußgönheimer Straße wirkten starke Windböen auf ein Gerüst an der Turnhalle der Pestalozzischule ein, sodass es sich verbog und schließlich nach vorne kippte. Personen wurden weder gefährdet noch verletzt, die Feuerwehr baute das beschädigte Gerüst soweit zurück, sodass keine Gefahr mehr davon ausgehen konnte. Auch in Rödersheim-Gronau kam es zu einem teilweisen Gerüsteinsturz: In der Hauptstraße vielen Gerüstteile eines Anwesens teils in den dortigen Hof, teils auf die Straße. Weder Personen noch Fahrzeuge kamen zu Schaden.

