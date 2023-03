Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flucht vor Polizeikontrolle

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Speyerer Straße, im Bereich des Südbahnhofes, eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 22:20 Uhr versuchte ein PKW-Fahrer sich der Kontrolle durch Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hauptstraße zu entziehen. Eine sofortige Verfolgung wurde aufgenommen. Durch Passanten auf der Straße wurde den Beamten mittels Handzeichen der Fluchtweg des Fahrzeugs angezeigt. Hierdurch konnte das abgestellte, verlassene Fluchtfahrzeug im Bereich der Soldgasse festgestellt werden. Der Fahrer flüchtete laut einer Zeugin von hier aus fußläufig. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 19-jährige Fahrer kurz danach ermittelt und an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Hinweise auf eine Beeinflussung von Drogen oder Alkohol ergaben sich nicht. Die Fahrerlaubnis des Herrn wurde vorläufig entzogen und der Führerschein sichergestellt. Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet. Zeugen, die durch die Fahrweise des 19-Jährigen gefährdet wurden, sowie die Passanten, welche den Fluchtweg der Polizei mitgeteilt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gegen 23:15 Uhr wurde im Rahmen der identischen Kontrollstelle am Südbahnhof ebenfalls ein 19-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Hierbei wurden Hinweise auf einen Drogenkonsum festgestellt, ein Drogentest bestätigte dies. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG wurde eingeleitet. Bei einem Erstverstoß zieht dies ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg, sowie einem Monat Fahrverbot nach sich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell