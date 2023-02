Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: E-Roller aus Keller gestohlen; Schneverdingen: Beide Außenspiegel entwendet; Hodenhagen: Hochsitz zerstört

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.02.2023 Nr. 1

09.02 / E-Roller aus Keller gestohlen

Munster: In der Zeit zwischen Sonntag, 05.02.23 und Donnerstag, 09.02.23 gelangten Unbekannte an der Straße Auf dem Sülle in den Keller eines Mehrfamilienhauses, brachen ein Vorhängeschloss eines Raumes auf und entwendeten zwei E-Roller im Wert von insgesamt rund 500 Euro. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

09.02 / Beide Außenspiegel entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten von einem Pkw BMW X1, der an der Straße Am Osterwald abgestellt war, beide Außenspiegel. Tatzeit: Mittwoch, 08.02.23, 09.30 Uhr bis Donnerstag, 09.02.23, 12.20 Uhr. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

09.02 / Hochsitz zerstört

Hodenhagen: Unbekannte zerstörten in der Zeit zwischen Donnerstag, 02.02.23 und Donnerstag, 09.02.23 im Wald an der Straße Am Beberbach einen jagdlichen Hochsitz, indem sie zunächst alle vier Eckständer durchtrennten und ihn anschließend umstießen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

09.02 / Test reagiert positiv auf Kokain

Walsrode: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag, gegen 17.15 Uhr einen 36jährigen Autofahrer auf der Moorstraße und ließen ihn einen Drogentest durchführen. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Verfahrens waren die Folge.

09.02 / Straßenglätte: Pkw überschlägt sich

Voigten: Eine 44jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, aus Schülernbrockhof kommend - einen grünen Planweg in Richtung Schneverdingen. Nach Durchfahren einer scharfen Rechtskurve kam sie auf grader Strecke aufgrund von Straßenglätte nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Seitenraum und überschlug sich. Dabei wurde sie leicht verletzt.

