POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht nach Überfall Täter in Postuniform

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.02.2023 Nr. 2

09.02 / Polizei sucht nach Überfall Täter in Postuniform

Schneverdingen: Am Donnerstag, gegen 17.00 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus an der Rudolf-Kinau-Straße zu einem Überfall, bei dem das 62jährige Opfer leicht verletzt wurde. Drei vermummte Täter klingelten an der Haustür. Das männliche Opfer öffnete die Tür und wurde mit einem Schlag ins Gesicht überwältigt. Die Täter durchsuchten das Haus, drohten dem Ofer weitere Gewalt an und erreichten dadurch die Herausgabe von Münzen und Schmuck. Die Täter waren etwa 180 cm groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der Täter trug die Kleidung eines Postboten. Das Opfer trug leichte Verletzungen davon - eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist im Bereich des Tatorts vor, während und nach der Tat etwas aufgefallen? Wer hat drei Personen gesehen, von denen einer eine Postuniform trug? Wem ist eine Person bekannt, die eine Postuniform besitzt, obwohl er nicht bei der Post arbeitet? Wo ist eine Postuniform abhandengekommen? Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 oder jede andere Polizeidienststelle.

